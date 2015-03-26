حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/26

الصوت العالى والتسرع فى اتخاذ القرارات من سمات مواليد "برج الجوزاء"، ما سيؤدى إلى الكثير من الخسائر، تروى فى اتخاذ القرارات ولا تتعجل فالدنيا خلقت فى 7 أيام ولا يستطيع أى شخص أن يصعد السلم مرة واحدة. على مستوى العمل والمال

>الكثير من الضغوط فى العمل تلاحقك، ما يؤدى إلى تراكم المواعيد عليك، لا تتذمر وأعد حساباتك من جديد فأنت مازلت فى مرحلة تكوين الأفكار وبناء الأساس، ستشهد الحياة انفراجة فى الأيام المقبلة فلا تتعجل الأمور. على مستوى العلاقات العامة

>تسبب عملك فى الكثير من الخسائر لحياتك العامة، حاول أن تصنع الموازنة المطلوبة فأنت بين حجرين الرحايا طوال الوقت فلا تجعل إحدى كفتى الميزان تميل منك فتكون خاسرًا، قليل من الجهد المبذول هذا اليوم ستجعل حياتك فى الأيام المقبلة أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

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