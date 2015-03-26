حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/26

كتوم، صبور، واجتماعى تلك هى أبرز صفات مواليد برج "الجدى" ما يجعله شخصية مثالية فى الحياة العائلية والعملية، يراه البعض بطل الأبراج ويراه البعض برج العظماء، ولهذا نجد الكثير من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة تنحدر من هذا البرج. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>أنت إنسان مثالى فى عملك وتتحمل الأعباء بروح مرحة، تحاول أن تترقى فى الوظائف بمجهودك وهذا يكون محل تقدير من رؤسائك، استمر فى طريقك فأنت إنسان ذو شأن عظيم وسيشهد اليوم أحداثًا سعيدة. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

>أنت تعامل الحبيب على أن وجوده أمر واقعى ولا تحاول أن تطور من العلاقة وهذا سيؤدى بعلاقتكما إلى طريق مسدود، حاول أن تضفى على العلاقة القليل من الابتكارات والكثير من المشاعر الدافئة حتى تسير فى طريق الرومانسية.

شبكةعيونالإخبارية

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