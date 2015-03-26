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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/26

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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/26 حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/26
دائمًا يهتم مواليد برج الثور بالنتائج النهائية ولا يخوضون فى التفاصيل الصغيرة التى قد تفقدهم طاقتهم، سيكون ذلك الاتجاه مهمًا لهم فى المرحلة المقبلة حيث ستكون الأعمال كثيرة وذات فائدة عامة على المحيطين بك.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>أنت دائم التذمر على أفعال الشريك، كن حريصًا فى الفترة المقبلة فلا يوجد أحد يستطيع العيش فى جو المشاحنات الدائم، حاول أن تقدم بعض الاقتراحات المثمرة لتكون المرحلة المقبلة أكثر هدوءًا ورومانسية.

على مستوى العلاقات العامة


>لا تتسرع فى إصدار الأحكام فأنت دائمًا تعطى للآخرين فرصة للنيل منك، كن مترقبًا لأفعالك باستطاعتك وحدك أن تقيم الفرص المتاحة لك بكل سهولة ويسر على أن تضع نفسك فى مواقف ليست جيدة دائمًا.

على مستوى الصحة


>نصحك الطبيب بالكثير من الأمور فى الفترة السابقة وأنت غير مهتم، ما أدى إلى تراجع صحتك فى الفترة السابقة، كن على يقين أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا تترك نفسك حتى تصل إلى هذه المرحلة فأنت تستطيع أن تتخذ إجراءات تجعلك تعتلى عرش الصحة والحيوية فقط عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.

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مصر 365

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