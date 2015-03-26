حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/26

كريم وعطوف هكذا يتميز مواليد برج "الأسد" ولكنه يرى نفسه دائمًا على صواب فى جميع الظروف، تنصحك الأبراج يوم الخميس بأن تستمع إلى آراء الآخرين فى أفعالك حتى تصل إلى الأفضل دائمًا، وإلا ستكون مقيمًا فى برج عاجى بعيد عن الناس. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>تتوقع اليوم أن تحصد نتائج أعمالك السابقة، ولهذا سيشهد اليوم الكثير من الأحداث فى محيط العمل، لا تجعل النجاح يثنيك عن السير فى طريقك استمر فالنجاح ليس الهدف وحسب ولكن الاستمرار هو الهدف الأكبر الذى يجب الوصول إليه. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>هناك شخص يحاول أن يثير انتباهك قد يكون المناسب لك فى المرحلة المقبلة، افتح الباب للحب حتى تدفئ حياتك العاطفية فى المرحلة المقبلة، حاول الاستفادة من الأخطاء السابقة لتشهد التجربة الجديدة السعادة والنجاح.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365