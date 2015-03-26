توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/3/26

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/26

يتمتع مواليد برج الحمل بحب المغامرة والسفر فهم يرون فى أنفسهم القدرة على تحمل المشقة وعشق المغامرة، ولكن يكتشفون دائمًا أن اختيار الصديق قبل الطريق من الأمور التى يجب أن ينظر إليها فى المرحلة المقبلة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/3/26

>لا تجعل حب المغامرة يؤثر على حياتك العملية فأنت دائم الترحال وترى أن تستطيع التنقل من وظيفة إلى أخرى وهذا سيجعلك تترقى فى عملك ببطء على الرغم من أنك إنسان ناجح ومثابر، واسع لتحطيم الحواجز وتكسير القيود دون التخلى عن مكانك.>يبدو يوم الخميس مثاليًا أن تقضى وقتًا مميزًا مع الحبيب فأنت قد انشغلت عنه فى الفترة السابقة ما أدى إلى إصابة العلاقة بالفتور، حاول أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالألوان المبهجة التى تلقى ظلالها على حياتكما.

دائمًا يهتم مواليد برج الثور بالنتائج النهائية ولا يخوضون فى التفاصيل الصغيرة التى قد تفقدهم طاقتهم، سيكون ذلك الاتجاه مهمًا لهم فى المرحلة المقبلة حيث ستكون الأعمال كثيرة وذات فائدة عامة على المحيطين بك.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/26

>أنت دائم التذمر على أفعال الشريك، كن حريصًا فى الفترة المقبلة فلا يوجد أحد يستطيع العيش فى جو المشاحنات الدائم، حاول أن تقدم بعض الاقتراحات المثمرة لتكون المرحلة المقبلة أكثر هدوءًا ورومانسية.>لا تتسرع فى إصدار الأحكام فأنت دائمًا تعطى للآخرين فرصة للنيل منك، كن مترقبًا لأفعالك باستطاعتك وحدك أن تقيم الفرص المتاحة لك بكل سهولة ويسر على أن تضع نفسك فى مواقف ليست جيدة دائمًا.>نصحك الطبيب بالكثير من الأمور فى الفترة السابقة وأنت غير مهتم، ما أدى إلى تراجع صحتك فى الفترة السابقة، كن على يقين أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا تترك نفسك حتى تصل إلى هذه المرحلة فأنت تستطيع أن تتخذ إجراءات تجعلك تعتلى عرش الصحة والحيوية فقط عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.

الصوت العالى والتسرع فى اتخاذ القرارات من سمات مواليد "برج الجوزاء"، ما سيؤدى إلى الكثير من الخسائر، تروى فى اتخاذ القرارات ولا تتعجل فالدنيا خلقت فى 7 أيام ولا يستطيع أى شخص أن يصعد السلم مرة واحدة.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/26

>الكثير من الضغوط فى العمل تلاحقك، ما يؤدى إلى تراكم المواعيد عليك، لا تتذمر وأعد حساباتك من جديد فأنت مازلت فى مرحلة تكوين الأفكار وبناء الأساس، ستشهد الحياة انفراجة فى الأيام المقبلة فلا تتعجل الأمور.>تسبب عملك فى الكثير من الخسائر لحياتك العامة، حاول أن تصنع الموازنة المطلوبة فأنت بين حجرين الرحايا طوال الوقت فلا تجعل إحدى كفتى الميزان تميل منك فتكون خاسرًا، قليل من الجهد المبذول هذا اليوم ستجعل حياتك فى الأيام المقبلة أفضل.

تحسدك باقى الأبراج على عاطفتك الجياشة فأنت إنسان عطوف وحنون وهذا ما يؤثر على قراراتك فى أحوال كثيرة، ضع العاطفة فى حيز العلاقات الشخصية والعائلية، حتى لا تصدم فى الاخرين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/3/26

>سيشهد اليوم الكثير من التغيرات فى محيط العمل ما سيجعل خريطتك المستقبلية أفضل، كن متيقظًا لذلك وترقب النتائج فستكون دائمًا فى طريق النجاح لتضعك فى المصاف.>لماذا ترى أن علاقتك السيئة مع الحبيب يجب أن تستمر أكثر من ذلك، العلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف.>خذ خطوة جادة فى الطريق المعاكس وحاول أن تنهى العلاقة بشىء من الحكمة حتى لا يكون هناك خسائر أخرى لكلا الطرفين.

كريم وعطوف هكذا يتميز مواليد برج "الأسد" ولكنه يرى نفسه دائمًا على صواب فى جميع الظروف، تنصحك الأبراج يوم الخميس بأن تستمع إلى آراء الآخرين فى أفعالك حتى تصل إلى الأفضل دائمًا، وإلا ستكون مقيمًا فى برج عاجى بعيد عن الناس.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>تتوقع اليوم أن تحصد نتائج أعمالك السابقة، ولهذا سيشهد اليوم الكثير من الأحداث فى محيط العمل، لا تجعل النجاح يثنيك عن السير فى طريقك استمر فالنجاح ليس الهدف وحسب ولكن الاستمرار هو الهدف الأكبر الذى يجب الوصول إليه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>هناك شخص يحاول أن يثير انتباهك قد يكون المناسب لك فى المرحلة المقبلة، افتح الباب للحب حتى تدفئ حياتك العاطفية فى المرحلة المقبلة، حاول الاستفادة من الأخطاء السابقة لتشهد التجربة الجديدة السعادة والنجاح.

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/26

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/3/26

>يتسم مواليد برج "العذراء" بتحمل الصعاب فى أحلك الظروف فهم فى محيطهم بمثابة شمعة تحترق لتضىء طريق كل من حولها، ولكن عندما يقررون أمرًا فلا يستطيع أحد أن يثنيهم عن ذالك القرار أبدًا.>لا تعط لعملك أكثر من ذلك فأنت تعتبر المحرك الرئيسى لعملك لا تتحمل أكثر من طاقتك فى العمل حتى لا تنفذ طاقتك سريعًا ولا تستطيع أن تكمل المشوار الذى بدأته.>يحاول الحبيب أن يتقرب لك ولكنك دائمًا منشغل عنه ما سيؤدى ذلك إلى انهيار العلاقة أو إحداث صدع فيها، تقرب أكثر منه وحاول أن تصلح الأخطاء سريعًا للوصول إلى حياة هادئة، وإلا ستخسر كثيرًا فى وقت لا ينفع فيه الندم.

يتميز مواليد برج "الميزان" بأنهم صادمون فى مواقفهم تجاه الآخرين، يرون أن الحياة لا توجد فيها منطقة وسطى وهذا ما يجعل التعامل معهم صعبًا جدًا، لكنهم طيبون القلب إلى أبعد الحدود.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

لا تتوقع الكثير من أصدقاء العمل ولا تلتفت للدسائس فأنت قادر على تجاوز الأزمات بكل سهولة، وهذا يكون بالعمل الجاد وتقديم اقتراحات أفضل فى كل مرحلة، مقابلة الإساءة بمثلها سبيل الضعفاء دائمًا مما ليس لديهم حيلة أو قدرة على الابتكار.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/3/26

>حياتك العاطفية هادئة ودافئة حافظ على ذلك بشتى الطرق، فهذا يعتبر وقودًا لحياتك فتستطيع أن تبدع فى جميع النواحى، هدية صغيرة وباقة من الورود يمكن أن تكون هدية مثالية للحبيب لتعبر بها عن حبك وعاطفتك تجاهه.

يتسم مواليد برج "العقرب" بأنهم قادرون على عمل أكثر من شىء فى نفس الوقت كما أنهم يتمتعون بقدرة خارقة على قلب الحقائق فى صالحهم، ما يجعلهم فى كل الأحوال أسياد المواقف على باطل وليس على حق.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/3/26

>تكتمك فى أمورك العملية أمر ليس جيدًا ولكنه جعلك تصل إلى مراتب عالية فى عملك ولكنك فقدت الكثير من الأصدقاء فى هذه الرحلة، حاول أن تكون شخصًا متعاونًا مع الآخرين فالدنيا يوم لك ويوم عليك.>يستمتع الشريك بما تقدمه له من مشاعر ومواقف رومانسية، ولكن عليك دعم موقفك بتقديم بعض الأمور التى ستجعل الحياة تسير فى طريق أجمل من الذى موجودة عليه الآن، قليل من المرح والتفاؤل قادر على صنع الكثير.

يتسم مواليد برج "القوس" بالطموح والمثابرة للوصل إلى أهدافهم، وهذا يجعلهم يصنعون أعمالاً مميزة ومثالية تضاف إلى سجلات البطولات والنجاح، وهذا ما يجعل "القوس" معرضًا للصدمات كثيرًا من المحيطين به.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/3/26

>يشهد يوم الخميس العديد من النجاحات غير المتوقعة، سيكون اليوم شاهدًا على احتفالات كثيرة، وأخيرًا يرى الناس نجاحك وثمرة تعبك لتفخر بأفعالك وإنجازاتك العملية.>لا تتوقع أكثر من ذلك من الشريك فأنت تطلب المثالية وهذا ليس من خصائص البشر، انظر إلى أفعاله بعين أخرى وستجد بها الكثير من الأشياء الجميلة والمميزة، ولذلك فهو يستحق أن تقضى معه عطلة نهاية الأسبوع بعيد عن ضغوط العمل.

كتوم، صبور، واجتماعى تلك هى أبرز صفات مواليد برج "الجدى" ما يجعله شخصية مثالية فى الحياة العائلية والعملية، يراه البعض بطل الأبراج ويراه البعض برج العظماء، ولهذا نجد الكثير من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة تنحدر من هذا البرج.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/26

>أنت إنسان مثالى فى عملك وتتحمل الأعباء بروح مرحة، تحاول أن تترقى فى الوظائف بمجهودك وهذا يكون محل تقدير من رؤسائك، استمر فى طريقك فأنت إنسان ذو شأن عظيم وسيشهد اليوم أحداثًا سعيدة.>أنت تعامل الحبيب على أن وجوده أمر واقعى ولا تحاول أن تطور من العلاقة وهذا سيؤدى بعلاقتكما إلى طريق مسدود، حاول أن تضفى على العلاقة القليل من الابتكارات والكثير من المشاعر الدافئة حتى تسير فى طريق الرومانسية.

يتسم مواليد برج "الدلو" بالتناقض دائمًا فهو فى مواقف يكون هادئًا وحنونًا وفى مواقف أخرى يكون صادمًا وعنيفًا، ولذلك تنصحهم الأبراج أن يكون أكثر توازنًا فيما يتعرضون له من مواقف.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/26

>سيشهد اليوم الكثير من الأحداث غير المتوقعة، حاول أن تكون منضبط النفس أكثر حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة وتكون الخسائر أكبر، فدائمًا كل مرحلة غير سارة تكون بعدها انفراجة سعيدة تغير مجارى الأمور.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون، لمواليد برج "الدلو" ظهور ملامح جديدة فى حياتهم تؤثر بشكل إيجابى وتؤدى إلى شعور من السعادة والدفء العاطفى.

مواليد برج "الحوت" يتسمون بالمثالية ويعيبهم الغرور، فهم يرون أنهم مركز للكون ويجب أن يدور فى فلكهم، ما يجعلهم دائمًا فى موقف الأنانى الذى لا يرى سوى نفسه فى المرأة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>ستشهد نهاية الأسبوع أحداثًا سعيدة فى الحياة العملية فأنت على موعد مع يوم حافل بالأحداث السعيدة التى ستؤدى بك إلى حياة مليئة بالنجاح والأمور المهمة فى محيطك العملى.>يتوافق اليوم أن يكون ميلاد حب جديد فى محيطك العاطفى، أنظر للأمر بعين الأمل فهناك أمور كثيرة سعيدة فى انتظارك، لا تتعجل الأمر فالقادم أجمل.