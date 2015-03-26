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محافظ بورسعيد يلتقي بقدامى خريجي كلية التربية

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محافظ بورسعيد يلتقي بقدامى خريجي كلية التربية محافظ بورسعيد يلتقي بقدامى خريجي كلية التربية

محافظ بورسعيد خلال اجتماعه

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد إجتماعًا مع ممثلي قدامى خريجي كلية التربية، وذلك لبحث مشكلتهم المتعلقة بعدم تعيينهم في وظائف حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور وكيلة وزارة التربية والتعليم وممثلي القوى العاملة والتنظيم والإدارة.

وأوضح محافظ بورسعيد بأنه يقدر تمامًا مشكلة الخريجين ولكن المشكلة تكمن في إمكانيات الدولة واتجاه الدولة لتدبير الاستثمارات لإتاحة فرص العمل للشباب، حيث يعمل بالجهاز الإداري للدولة حوالي 6.5 مليون موظف يستهلك ربع ميزانية الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن أي تعيينات للمدرسين تخضع لمسابقات رسمية يعلن عنها كما أعلن من قبل عن مسابقة لتعيين 30 ألف معلم علي مستوى الجمهورية،ل افتًا بأن قواعد التعيين في التدريس تتطلب بعض التقديرات العالية وهي سياسة الوزارة منذ فترة.

وأضاف اللواء مجدى نصر الدين بأنه لن يدخر جهدًا في حل مشكلات أبناء المحافظة في ضوء الإمكانيات المتاحة وما تمتلكه المحافظة من صلاحيات، موضحًا أنه كلف مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع المدارس الخاصة لحصر العجز في المدرسين كحل لمشكلة قدامى الخريجين وإخطارها بالعجز الموجود لديها في جميع التخصصات طبقًا لاحتياجات المدارس .

بورسعيد – جمال نوفل

 

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