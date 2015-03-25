رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز القلب التابع للجامعة ويطالب بتطويره

قام الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر بزيارة مركز أمراض القلب التابع للجامعة، إذ تفقد أقسامه المختلفة واطلع على آليات العمل داخل المركز.

ووجه عزب خلال الزيارة التفقدية إلى ضرورة العمل على تطوير المركز وتهيئة أجواء العمل المناسبة للأساتذة والأطباء داخل المركز حتى يتمكنوا من تقديم خدمة متميزة للمستفيدين من العاملين بالجامعة والطلاب والمواطنين عمومًا.

كما طالب القائمين على المركز بإعداد دراسة تحتوى على رؤية شاملة لتطوير آليات العمل حتى يؤدي المركز رسالته المنوطة به على كافة المستويات العلاجية والبحثية والتعليمية.

وأكد عزب أن الجامعة سوف تدعم كافة الخطوات التي تستهدف تطوير الخدمة التي يقدمها المركز، كما دعى القائمين على المركز إلى إشراك بعض المستثمرين الجادين في مجلس إدارة المركز في اطار خطة تقوية الوضع المالي للمركز والإستعانة أيضا بالخبراء والمتخصصين.

وكان في استقباله الدكتور على الأمين مدير المركز والدكتور محمد شفيق أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر.

في السياق ذاته، قام رئيس الجامعة بتفقد مقر اللجنة الطبية لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إذ تفقد أوضاع العاملين باللجنة من أساتذة وإداريين للوقوف على العمل داخل اللجنة والتعرف على المعوقات التي تواجههم خلال مراحل تقديم الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ووجه القائمين على اللجنة بالعمل على تقديم خدمة على أعلى مستوى وإعداد رؤية شاملة لتطوير منظومة العلاج الطبية في الجامعة، مؤكدا أنه سيعمل على تذليل المعوقات وتوفير كافة المتطلبات لاتمام ذلك وسيتابع تنفيذ خطة تطوير اللجنة بنفسه، واستقبل سيادته الدكتور محمد صلاح شملول مدير اللجنة الطبية.