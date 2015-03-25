أوزيل: أستطيع التفوق على ميسي ورونالدو والفوز بالكرة الذهبية

يؤمن الدولي الألماني ميسوت أوزيل أن قادر على التغلب على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ليفوز بالكرة الذهبية يومًا ما في المستقبل.

وقال لاعب أرسنال في تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية “إذا واصلت التحسن، وابتعدت عن الإصابات خلال الأعوام القليلة المقبلة، أستطيع الفوز بالكرة الذهبية”.

وأكمل، “أنا على يقين تام من أن ذلك الأمر سوف يحدث، أنا شخص إيجابي جدًا، وبطل عالم، وألعب في فريق كبير”.

يُذكر أن لم يستطع أي لاعب الظفر بالكرة الذهبية في أخر 7 أعوام عدا ميسي ورنالدو، حيث توج بها الأرجنتيني أربع مرات، مقابل ثلاث لمنافسه البرتغالي.

وكالات