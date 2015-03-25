مصرع مواطن وإصابة سيدة فى اشتباكات بين عائلتين بكفر الجبل

لقى مواطن مصرعه وأصيبت سيدة فى العقد الرابع من عمرها، خلال اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين فى منطقة كفر الجبل بالهرم، وفور تلقى رجال المباحث بلاغًا انتقلوا إلى محل الواقعة وتمكنوا من فض الاشتباكات وضبطوا 7 أفراد من العائلتين، وحرروا محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

توصلت التحريات إلى أن عاملاً بورشة حدادة قام برش مياه فسقطت على سيارة ملاكى فنشبت بينه وبين صاحبها مشاجرة واستعان كل منهما بأنصاره فتبادلوا إطلاق الأعيرة، وعندما تدخل "عبد الجواد.م" لفض الاشتباك بين الطرفين، أصيب بطلق أسفر عن مقتله، كما أصيبت ربة منزل.

تمكن رجال المباحث من ضبط 7 من طرفى المشاجرة وإحالتهم- بعد إخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة- إلى نيابة الهرم برئاسة أحمد حامد، فباشرت التحقيق معهم وأمرت بحجزهم 24 ساعة لحين ورود التحريات، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة لسماع أقوالها.