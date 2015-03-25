مدير مباحث الجيزة: الهجوم على سفارة الكونغو أول إجرام المقبوض عليهم

صرح اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين الثلاثة الذين تم القبض عليهم فى حادث إطلاق النار على القوة المكلفة بتأمين سفارة الكونغو بالعجوزة، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة مجندين كونوا خلية مع 3 أخريين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة.

وأضاف فاروق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن العملية الإرهابية، التى استهدفت المجندين هى الأولى للمتهمين، حيث كشفت التحريات أنهم لم يرتكبوا أى حوادث أخرى سابقا، مؤكدا أنه تم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم بتكوين خلية إرهابية وحيازة سلاح نارى ميرى مسروق من الشرطة خلال أحداث ثورة يناير، وإصابة مجندين.

وكانت القوة المسئولة عن تأمين سفارة الكونغو الكائنة بشارع فوزى رماح المتفرع من شارع شهاب بالعجوزة فوجئت بـ 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية ويطلقون الرصاص، ما أسفر عن إصابة المجندين على ربيع بطلق ىبيده اليسرى، وأمين السيد بطلق فى البطن، وحاول المتهمون الهرب إلا أن عددا من المواطنين طاردوهم واستعانوا بضابط شرطة فى القبض على اثنين منهم ونجح الثالث فى الهرب، وبمواجهة المتهمين اعترفا بما نسب إليهما، وأرشدا عن هوية المتهم الثالث، والذى بإعداد كمين تم ضبطه،.. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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