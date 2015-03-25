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مدرس يتهم ولى أمر تلميذ بالشرقية باقتحام المدرسة وضربه

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مدرس يتهم ولى أمر تلميذ بالشرقية باقتحام المدرسة وضربه مدرس يتهم ولى أمر تلميذ بالشرقية باقتحام المدرسة وضربه
تقدم مدرس بمحضر بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم، يتهم فيه شخصين بالتعدى عليه أثناء تأدية عمله على خلفية فضه خلاف بين طالبين بالمدرسة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من "عبد العزيز حسن فتحى" إخصائى اجتماعى بمدرسة عبد العزيز مصيلحى الإعدادية، بقيام كل من "محمد ع ع" وشقيقه "حسن ع ع" بالتعدى عليه، على خلفية تدخله لفض خلاف بين نجل المشكو فى حقه الثانى، وطالب زميله بالصف الثانى الابتدائى، فقام الطالب بالاتصال بوالده وحضر وقاما بمساعدة شقيقه بالتعدى على المدرس وإصابته بكدمات وجرح قطعى بالرأس طوله 10 سم، وتحرر المحضر رقم 19265 جنح مركز بلبيس.

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مصر 365