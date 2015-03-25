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مصدر أمنى: وزير الداخلية وجه بالتحقيق فى فيديو التحرش بـ"المضبوطين"

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مصدر أمنى: وزير الداخلية وجه بالتحقيق فى فيديو التحرش بـ"المضبوطين" مصدر أمنى: وزير الداخلية وجه بالتحقيق فى فيديو التحرش بـ"المضبوطين"
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قرر إجراء تحقيقات موسعة فى مقطع الفيديو، الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من عناصر الشرطة، أثناء تحرشهم بمجموعة من المتهمين المضبوطين.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" إلى أن الوزير وجه بالوقوف على كافة أبعاد الواقعة وخلفياتها، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت أى تجاوزات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل المتجاوزين.

وكان مقطع ، يضم عناصر شرطية، أثناء تحرشهم بمجموعة من المضبوطين، وسبهم بألفاظ نابية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، وظهر فيه، مجموعة من الأشخاص أثناء سيطرة عناصر الأمن عليهم فى مكان يشبه المخازن وبرفقتهم فتاتان أثناء فحصهم وتفتيشهم واستجوابهم فى محل الواقعة.

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مصر 365

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