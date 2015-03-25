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رسميًا .. نهائي كأس إسبانيا على ملعب كامب نو

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رسميًا .. نهائي كأس إسبانيا على ملعب كامب نو رسميًا .. نهائي كأس إسبانيا على ملعب كامب نو

كامب نو

وقع اختيار الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم على ملعب كامب نو لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس الملك بين برشلونة وأثلتيك بلباو.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني اليوم قراره النهائي على لسان رئيس لجنة المسابقات أنتونيو سواريز سانتانا، حيث اختير ملعب كامب نو، معقل برشلونة، لاستضافة المباراة يوم 30 مايو المقبل.

كان الناديان يرغبان في إقامة المباراة بملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد بسبب سعته الجماهيرية الكبيرة، لكن مع رفض النادي الملكي تم طرح بدائل أخرى.

وأجريت عملية تصويت فاز فيها ملعب كامب نو بـ26 صوتا، مقابل 18 لملعب سان ماميس معقل بلباو، وذلك بعد استبعاد ملعبي فيامارين بإشبيلية، وميستايا بفالنسيا في بداية التصويت.

وكالات

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