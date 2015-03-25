الكشف عن عقار جديد يقضي على سرطان الدم

كشفت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، عن عقار “ibrutinib” لعلاج سرطان الدم، حيث ياتي بديلا للعلاج الكيماوى وما يسببه من آثار جانبية عديدة.

وقالت الصحيفة أن العقار عبارة عن أقراص يتم تناولها مرة واحدة يوميًا مضيفة أن صندوق أدوية السرطان في لندن يشرف على تطوير العقار الجديد.

وأكدت الصحيفة أنه تم إجراء التجارب الإكلينيكية داخل 28 مستشفى بريطانية، أثبتت النتائج أنه فعال للغاية فى علاج اثنين من سرطانات الدم الشهيرة، وهما اللوكيميا الليمفاوية المزمنة وسرطان خلايا مانتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر العقار مرتفع حيث يبلغ 74 ألف جنيه إسترلينى، ما دفع الحكومة البريطانية غلى تخصيص هذا العقار إلى الحالات التي فشلت فى الاستجابة للعلاج الكيماوى.