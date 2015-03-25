أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الكشف عن عقار جديد يقضي على سرطان الدم

Google+ Print
الكشف عن عقار جديد يقضي على سرطان الدم الكشف عن عقار جديد يقضي على سرطان الدم

أرشيفية

كشفت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، عن  عقار “ibrutinib” لعلاج سرطان الدم، حيث ياتي بديلا للعلاج الكيماوى وما يسببه  من آثار جانبية عديدة.

وقالت الصحيفة أن العقار  عبارة عن  أقراص يتم تناولها مرة واحدة يوميًا مضيفة أن  صندوق أدوية السرطان في لندن  يشرف على تطوير العقار الجديد.

وأكدت الصحيفة أنه تم إجراء التجارب الإكلينيكية داخل 28 مستشفى بريطانية، أثبتت النتائج أنه فعال للغاية فى علاج اثنين من سرطانات الدم الشهيرة، وهما اللوكيميا الليمفاوية المزمنة وسرطان خلايا مانتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن  سعر العقار مرتفع حيث يبلغ  74 ألف جنيه إسترلينى، ما دفع  البريطانية غلى تخصيص هذا العقار إلى الحالات التي  فشلت فى الاستجابة للعلاج الكيماوى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة