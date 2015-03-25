قيادى بحماس: اتفقنا مع رامى الحمد لله على تشكيل لجنة أزمات لغزة

قال القيادى بحركة حماس، خليل الحية، إن الوفد الذى التقى رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد لله، اتفق مع الأخير على تشكيل لجنة للبدء فى وضع الحلول والمقترحات لكافة أزمات قطاع غزة.

وأضاف الحية فى تصريح صحفى إن "الاجتماع ساده جو من الصراحة والوضوح، وتم مناقشة كافة مشاكل غزة من كهرباء وإعمار وموظفين وغير ذلك"، موضحًا أن الحمد الله "طرح جملة من الحلول والأفكار، ووعد بالعمل على تنفيذها".

كان وفد قيادى من حركة حماس، التقى مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء د. رامى الحمد الله والوفد الوزارى المرافق له، بعد وصوله ظهر اليوم إلى قطاع غزة.

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