أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برلمانيون ليبيون يدينون اختطاف المواطنين بطرابلس ويدعون المجتمع الدولى لدعم الجيش

Google+ Print
برلمانيون ليبيون يدينون اختطاف المواطنين بطرابلس ويدعون المجتمع الدولى لدعم الجيش برلمانيون ليبيون يدينون اختطاف المواطنين بطرابلس ويدعون المجتمع الدولى لدعم الجيش
أدان فريق لجنة الحوار بمجلس النواب الليبى، مساء الأربعاء، خطف عددا من المواطنين من سكان العاصمة طرابلس، من بينهم شقيقا النائب البرلمانى أبو بكر سعيد.

ودعا البيان المجتمع الدولى إلى إدانة ما وصفه بـ"الجريمة الشنعاء" بشدة وإدانة جرائم القتل البشعة، التى تشهدها مدينتا بنغازى وترهونة، واستنكار ما حدث، وأن يقدم كل الدعم اللازم للجيش الليبى.

وقال فريق لجنة الحوار بيان: "تطالعنا الأخبار بأن أيادى الغدر والخيانة والجريمة تداهم بيوت فى منطقة صلاح الدين بطرابلس لتخطف من تخطف وتنتهك حرمة بيوت آمنة وتشرد من فيها لا لشىء إلا أنها بيوت مواطنين اختاروا الانحياز إلى الشرعية والانحياز للتجربة الديمقراطية، ولأنهم أشقاء لأحد زملائنا، وهو الدكتور أبوبكر سعيد".
>


>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365