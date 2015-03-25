برلمانيون ليبيون يدينون اختطاف المواطنين بطرابلس ويدعون المجتمع الدولى لدعم الجيش

أدان فريق لجنة الحوار بمجلس النواب الليبى، مساء الأربعاء، خطف عددا من المواطنين من سكان العاصمة طرابلس، من بينهم شقيقا النائب البرلمانى أبو بكر سعيد.

ودعا البيان المجتمع الدولى إلى إدانة ما وصفه بـ"الجريمة الشنعاء" بشدة وإدانة جرائم القتل البشعة، التى تشهدها مدينتا بنغازى وترهونة، واستنكار ما حدث، وأن يقدم كل الدعم اللازم للجيش الليبى.

وقال فريق لجنة الحوار بيان: "تطالعنا الأخبار بأن أيادى الغدر والخيانة والجريمة تداهم بيوت فى منطقة صلاح الدين بطرابلس لتخطف من تخطف وتنتهك حرمة بيوت آمنة وتشرد من فيها لا لشىء إلا أنها بيوت مواطنين اختاروا الانحياز إلى الشرعية والانحياز للتجربة الديمقراطية، ولأنهم أشقاء لأحد زملائنا، وهو الدكتور أبوبكر سعيد".

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