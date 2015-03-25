أخصائى سمنة: "تناول البرتقال يقلل فرص الإصابة بالأورام السرطانية"

البرتقال فاكهة الشتاء الأولى بدون منازع، ومن المعروف أن البرتقال من أهم أنواع الفواكه التى تقى من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء، ولكن ما يجهله البعض أن فوائده تتجاوز الوقاية من أمراض البرد بمراحل.

وهو ما يؤكده أخصائى السمنة والنحافة خالد يوسف، موضحًا أن البرتقال من أهم أنواع الغذاء التى تقى من الإصابة بالأورام السرطانية، تبعًا لآخر الأبحاث التى أجريت عن البرتقال.

وقد أكدت الأبحاث أيضًا أهمية البرتقال فى الوقاية من الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض بجانب السرطان، يأتى على رأسها أمراض القلب وتصلب الشرايين، كما يساهم البرتقال فى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم بل ويمنع تجلطه على جدران الأوعية الدموية للجسم.

ومن المعروف أن البرتقال يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "سى"، إلا أن الأمر الآخر الذى يجهله الكثيرون هو احتوائه على نسبة عالية أيضًا من الكالسيوم، ولذا فهو يعد طعامًا مثاليًا للوقاية من هشاشة العظام، وخاصة لدى كبار السن والنساء فى مرحلة انقطاع الطمث.

كما يعمل البرتقال أيضًا على تنظيم عمل الأمعاء وعلاج حالات الإمساك الشديد.

ملخص الموضوع

>البرتقال يقى من الإصابة بالأورام السرطانية وأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الكالسيوم ومن ثم يقى من هشاشة العظام.

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