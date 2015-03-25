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أحمد عيد جاهز لمواجهة الزمالك رايون سبورتس

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أحمد عيد جاهز لمواجهة الزمالك رايون سبورتس أحمد عيد جاهز لمواجهة الزمالك رايون سبورتس

بات أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الزمالك جاهزا لخوض مباراة فريقه أمام رايون سبورتس في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكان أحمد عيد قد خرج مصابا من مباراة الزمالك ورايون الذهاب بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل عقب تسجيله لهدفين.

وكان أحمد عيد قد بدأ في الخضوع لبرنامج علاجي من أجل اللحاق بمباراة رايون.

وعلى جانب أخر تقرر أن يخوض الزمالك تدريبين في كيجالي العاصمة الرواندية قبل مواجهة رايون يوم 5 أبريل.

فيما حدد الزمالك يوم 6 أبريل التالي للمباراة للعودة إلى القاهرة.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا 3-1 على رايون سبورتس في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة.

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