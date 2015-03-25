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تعرف على موعد وملاعب مباريات الجولة 23 من الدوري

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تعرف على موعد وملاعب مباريات الجولة 23 من الدوري تعرف على موعد وملاعب مباريات الجولة 23 من الدوري

أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الجولة 23 من الدوري الممتاز التي سوف تعود للاستئناف في الثلاثين من الشهر الجاري بعد توقفها في الثامن من فبراير الماضي.

وكان الدوري المصري توقف الشهر الماضي في أعقاب كارثة الدفاع الجوي التي سقط على إثرها 20 مشجع لنادي الزمالك.

وسوف تقام كل المباريات وقت الظهيرة على ملاعب كل من الإسماعيلية، الإسكندرية، الشرطة، بتروسبورت، السويس الجديد، برج العرب، الجونة، والفيوم.

وتبدأ الجولة 23 بلقاء سموحة وطلائع الجيش في الإسكندرية، فيما يلتقي الزمالك والداخلية في اليوم نفسه بالسويس في الرابعة والنصف.

وتختتم الجولة بلقاء الأهلي والرجاء في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في بتروسبورت في الساعة الرابعة والنصف أيضا.

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