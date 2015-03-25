حكاية صورة - بداية مشروع نهضة الكرة المصرية .. إسقاط فرنسا

انهارت الكرة المصرية بعد الخسارة من تونس في 1978 وفشلنا في التأهل لكأس العالم، ولكن كان الفراعنة على موعد من "نهضة" بحسب ما وصفته صحيفة (لومونديال).

استعرضنا في الحكاية السابقة (حكاية صورة - انهيار الكرة المصرية .. وقصة مصطفى "تونس" )

ويعرض FilGoal.com حكاية انتصار مصر على فرنسا، وحصد برونزية دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-2.

بعد الإنهيار أمام تونس، أسندت المهمة لعبده صالح الوحش ومعه فؤاد شعبان في عام 1983، وبدأت الحياة تعود للكرة المصرية.

وصل الأهلي والمقاولون إلى نهائي بطولتي إفريقيا، ولعب المنتخب في دورة ألعاب البحر المتوسط بالمغرب.

ونجح الفراعنة بدون لاعبي الأهلي والمقاولون في الوصول للدور قبل النهائي، ومواجهة فرنسا والفوز بركلات الترجيح 5-2 بعد تألق عادل المأمور، لتبدأ مصر أولى خطوات نهضتها الكروية.

وأفردت مجلة (لومونديال) الفرنسية الشهيرة تقريرا كاملا عن الكرة المصرية بعنوان "نهضة مصر" وعلى الغلاف صورة عماد سليمان نجم الإسماعيلي السابق.

مثل مصر:

تشكيل مصر: عادل المأمور - شوقى غريب - ابراهيم يوسف - حسام كمال - إينو - عادل عبد الواحد - جلوسا: عماد سليمان - محمد حازم - محمد عمر - طارق يحيى - سعيد الجدي.

شاهد الصور جودة أعلى