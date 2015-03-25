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بعثة أممية تدين أعمال العنف بليبيا وتنتقد اختطاف شقيقى عضو مجلس نواب

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بعثة أممية تدين أعمال العنف بليبيا وتنتقد اختطاف شقيقى عضو مجلس نواب بعثة أممية تدين أعمال العنف بليبيا وتنتقد اختطاف شقيقى عضو مجلس نواب
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، خطف شقيقى عضو مجلس النواب الليبى عن ترهونة، أبوبكر سعيد، من قبل مجموعة مسلحة فى العاصمة طرابلس، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورًا، كما دعت الجهات الأمنية على الأرض وجميع الأطراف المؤثِّرة فى طرابلس على بذل كل ما بوسعهم لضمان عدم تعرضهما لأى أذى، وإطلاق سراحهما فورا.

وشدد بيان صحفى للبعثة صدر، مساء اليوم الأربعاء، على أن الخطف بغرض الضغط على عضو فى البرلمان هو فعل غير مقبول، وسيؤثِّر سلبا على الحوار السياسى الجارى فى المغرب.

وقالت إن هذا الفعل يخالف الروح الإيجابية والبناءة، التى تم إبداؤها من قبل جميع المشاركين فى الحوار فى المغرب، ودعت إلى عدم التسامح مع مثل هذه الأعمال فى الوقت الذى يحاول فيه الليبيون إيجاد السبل الكفيلة بإنهاء النزاع فى البلاد.


>وأعربت البعثة فى بيانها عن قلقها البالغ إزاء العنف المتواصل فى أنحاء ليبيا ودعت لإنهائه فورًا.

وشددت على أن استمرار القتال والتفجيرات والخطف لا يزيد من معاناة الناس فقط، ولكنه يضر أيضًا بالروح الإيجابية والبناءة، التى أبداها المشاركون فى الحوار السياسى الليبى الجارى فى المغرب.

ودعت البعثة فى ختام بيانها جميع الأطراف الليبية على العمل باتجاه التهدئة لمنح فرصة للسلام.

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مصر 365