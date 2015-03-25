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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أنباء الهجوم بالغاز فى سوريا تثير القلق

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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أنباء الهجوم بالغاز فى سوريا تثير القلق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أنباء الهجوم بالغاز فى سوريا تثير القلق
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أنها تتابع "بقلق بالغ" الأنباء عن شن النظام السورى هجوما بغاز الكلور فى شمال غرب سوريا فى وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مدير المنظمة أحمد اوزومجو "نراقب التقارير الأخيرة التى تشير إلى احتمال استخدام أسلحة مواد كيميائية سامة فى محافظة ادلب فى سوريا"، وقال فى بيان أن "تلك المسالة هى مصدر قلق بالغ"، وذكرت منظمة حقوقية ونشطاء فى المعارضة أن ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال قتلوا فى هجوم يعتقد أن النظام السورى نفذه فى قرية سرمين فى محافظة ادلب قبل عشرة أيام.

وأثار الهجوم غضب منظمة العفو الدولية التى قالت أنه دليل إضافى على ارتكاب النظام السورى "جرائم حرب"، واتهم نشطاء النظام السورى باستخدام غاز الكلور السام الذى يعتبر سلاحا كيميائيا، فى هجمات على مناطق مدنية فى الماضى.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى تقرير فى يناير أنها خلصت "بثقة كبيرة" إلى أن غاز الكلور استخدام فى هجمات على ثلاث قرى فى سوريا العام الماضى، وقتل 13 شخصا على الأقل فى هجمات شنت فى أبريل أغسطس.
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