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شاب يذبح خاله لسرقة أمواله بالمنوفية

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شاب يذبح خاله لسرقة أمواله بالمنوفية شاب يذبح خاله لسرقة أمواله بالمنوفية

ذبح

لقى مدرس مصرعه على يد ابن شقيقته بعدما انهال عليه ضرب بآلة حادة مطواه لسرقتة أمواله داخل منزله الذى يقيم فيه وحيدًا بقرية قلتى الكبرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على آداة الجريمة .

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد سمير الجنزوى مأمور مركز الباجور يفيد بمقتل “سامى عبد الحميد” الشرع مدرس بمدرسة الشهيد كمال قنديل الابتدائية بقرية قلتى الكبرى داخل منزله على يد ابن شقيقته ويدعى “أحمد ابو العزم” .

وعلى الفور انتلقت قوات الأمن لمكان الجريمة ،وتم إلقاء القبض على المتهم الذى اختبىء بمنزل المجنى عليه عقب ارتكاب جريمته بهدف السرقة ،وتم تحرير محضر بالواقعة.

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