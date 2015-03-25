شهود عيان: سكان ينهبون المجمع الرئاسى اليمنى فى عدن بعد مغادرة هادى

قال شهود عيان أن بعض السكان قاموا بعملية نهب للمجمع الرئاسى اليمنى فى عدن بعد ساعات من مغادرة الرئيس عبد ربه هادى منصور

كان البيت الأبيض قد دعا قوات الحوثيين للكف عن زعزعة استقرار اليمن من ناحية أخرى أكد مسؤولون محليون أن قوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح تسيطر على مطار عدن.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين "ندعوهم للكف عن زعزعة الاستقرار والعنف والتعاون مع العملية التى تقودها الأمم المتحدة لحل الخلافات بين جميع الأطراف."، وأضاف إنه لا يستطيع تأكيد التقارير الإعلامية بأن هادى فر من اليمن، وإنه ليس بمقدوره تأكيد مكان الرئيس اليمنى

بينما قال وزير الخارجية اليمنى ومصادر رئاسية اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد ربه منصور هادى ما زال فى عدن رغم التقدم السريع صوب المدينة الجنوبية لقوات الحوثيين التى تسعى للاطاحة به.

من ناحية أخرى قال سكان إن مقاتلى جماعة الحوثى تدعمهم وحدات متحالفة فى الجيش سيطروا على قاعدة العند الجوية على بعد نحو 60 كيلومترا الى الشمال من عدن اليوم الأربعاء وبدا انهم يتأهبون للسيطرة على الميناء الجنوبى وانتزاعه من المدافعين الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادى.

>