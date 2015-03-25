مدافع فيورنتينا: لا يمكن مقارنة صلاح وكوادرادو

يؤمن جونزالو رودريجيز مدافع فيورنتينا أنه لا يمكن مقارنة زميله الحالي في الفريق محمد صلاح بلاعب تشيلسي والفيولا السابق خوان كوادرادو.

صلاح انضم لفيورنتينا قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر، مقابل ذهاب الجناح الكولومبي إلى الفريق الإنجليزي.

ويعيش الجناح المصري فترة تألق مع الفيولا إذ أنه سجل ستة أهداف خلال 11 مباراة شارك فيهم مع الفريق في كل البطولات.

رودريجيز لإذاعة "سبورتيفا" قائلا:"صلاح وكوادرادو مختلفان، لا يمكن مقارنتهما ببعض، هما لاعبان رائعان".

وفشل كوادرادو في إثبات نفسه بصفوف تشيلسي منذ انتقاله في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الماضية.