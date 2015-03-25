الأمم المتحدة تدعو لإجراءات عاجلة لحماية الحقوقيين والنشطاء في ‫‏ليبيا‬

طالب تقرير أممي أصحاب السلطة في ليبيا باتخاذ اجراءات عاجلة من أجل وقف الاعتداءات على الحقوقيين في البلاد، وإيجاد بيئة مناسبة لعملهم.

وأعد التقرير البعثة الأممية في ليبيا، بالاشتراك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونشر اليوم الاربعاء، على الموقع الرسمي للبعثة،