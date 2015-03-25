"ديلى ميل": دواء جديد يعالج سرطان الدم يُغنى عن العلاج الكيماوى

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على عقار "ibrutinib"، والذى يعد بمثابة ثورة جديدة فى علاج سرطان الدم، حيث يغنى المرضى عن الخضوع للعلاج الكيماوى، والذى يتسبب فى آثار جانبية عديدة، وهو متوفر فى صورة أقراص يتم تناولها مرة واحدة يوميًا.

وأوضح التقرير أن صندوق أدوية السرطان، والذى يتخذ من مدينة لندن مقرًا له، هو المشرف على تطوير العقار الجديد، والذى خضع لاثنين من التجارب الإكلينيكية داخل 28 مستشفى بريطانية، وأثبتت النتائج أنه فعال للغاية فى علاج اثنين من سرطانات الدم الشهيرة، وهما اللوكيميا الليمفاوية المزمنة وسرطان خلايا مانتل.

وينتمى عقار "ibrutinib" إلى فئة الأدوية الموجهة، والتى تستهدف البروتينات داخل الخلايا السرطانية وتقوم بتثبيطها، وهى تستهدف خلايا المصابة فقط دون التأثير على الخلايا السليمة الأخرى، وهو ما يجعل هذا الدواء يتفوق على العلاج الكيماوى، الذى يقتل الخلايا المصابة والسليمة معًا.

ويكمن العيب الوحيد فى العقار الجديد هو سعره المرتفع، والذى يبلغ 74 ألف جنيه إسترلينى، ولذا قامت هيئة الخدمات الصحية بتخصيصه فقط للأشخاص الذين فشلت حالتهم فى الاستجابة للعلاج الكيماوى.

الآثار الطفيفة المتبقية بعد علاج سرطان الدم تؤدى إلى عودة المرض

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