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السباحة ساعتين أسبوعيا تعالج الضعف الجنسى وتغنيك عن الفياجرا

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السباحة ساعتين أسبوعيا تعالج الضعف الجنسى وتغنيك عن الفياجرا السباحة ساعتين أسبوعيا تعالج الضعف الجنسى وتغنيك عن الفياجرا
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن الوسيلة الأفضل لتقوية الانتصاب، وعلاج الضعف الجنسى دون الحاجة إلى الأدوية الجنسية مثل الفياجرا وغيرها، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون من مركز سيدارس- سيناى الطبى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الدراسة أن الرجال الذين يتمتعون بالنشاط واللياقة البدنية غالبًا ما يتمتعون بانتصاب قوى وقدرات جنسية أفضل، مشددة على أنه كلما زاد النشاط البدنى الذى يمارسه الإنسان أثناء ممارسة الرياضة تعزز أداؤه الجنسى.

وتابعت الدراسة أن ممارسة الرياضات التى تتطلب مجهودًا كبيرًا مثل السباحة أو الجرى بمعدل ساعتين فى الأسبوع يساهم فى تقوية الانتصاب وعلاج مشاكل الضعف الجنسى، مضيفةً أنه للحصول على التأثير ذاته يمكن ممارسة الرياضات متوسطة الشدة لمدة 3 ساعات ونصف، والرياضات الخفيفة كالمشى لمدة 6 ساعات أسبوعيًا.

وأضافت الدراسة أن الأشخاص الذين مارسوا أقل قدر من الأنشطة والتمارين البدنية، كانوا أصحاب الأداء الجنسى الأضعف بين الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، وكان عددهم 300، لافتين إلى أن ممارسة الرياضة على النقيض تمامًا يقوى الانتصاب، ويقلل فى الوقت نفسه فرص الإصابة بالأزمات القلبية.
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