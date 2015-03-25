وزير الخارجية اليمني لـ ONA : الرئيس لم يغادر عدن .. ونطلب من مصر التدخل العسكري في اليمن

شرم الشيخ | محمد سامي

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين في تصريحات خاصة لـ ONA أن الرئيس عبدربه منصور بصحة جيدة ولم يغادر اليمن ، مؤكدًا : ” الرئيس في مكان آمن في عدن ولا صحة لمغادرته البلاد .. وأتواصل معه تليفونيًا .. وسيحضر القمة العربية السبت في شرم الشيخ ” .

وكشف ياسين أنه سيطرح غدا التدخل العسكري “المصري – الخليحي ” في اليمن لمنع توغل الحوثيين . قائلا : ” نأمل أن يكون هذا التدخل أول مهمة للقوة العربية المشتركة في اليمن والتي طرحها الرئيس السيسي” .

وأضاف : ” سيطرة الحوثيين على اليمن هو خنجر في ظهر السعودية .. وأخشى أن يأت العام القادم ويصبح مقعد اليمن شاغرًا مثلما هو الحال مع سوريا . نافيا أن يكون هناك تنسيق لدعوة دول غربية كبرى للتدخل في اليمن .