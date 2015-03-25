أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الخارجية اليمني لـ ONA : الرئيس لم يغادر عدن .. ونطلب من مصر التدخل العسكري في اليمن

Google+ Print
وزير الخارجية اليمني لـ ONA : الرئيس لم يغادر عدن .. ونطلب من مصر التدخل العسكري في اليمن وزير الخارجية اليمني لـ ONA : الرئيس لم يغادر عدن .. ونطلب من مصر التدخل العسكري في اليمن

شرم الشيخ | محمد سامي 

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين   في تصريحات خاصة لـ ONA أن الرئيس عبدربه منصور بصحة جيدة ولم يغادر اليمن ، مؤكدًا : ” الرئيس في مكان آمن في عدن ولا صحة لمغادرته البلاد .. وأتواصل معه تليفونيًا ..   وسيحضر القمة العربية السبت في شرم الشيخ  ” .

وكشف ياسين أنه سيطرح  غدا التدخل العسكري “المصري – الخليحي ” في اليمن لمنع توغل الحوثيين . قائلا : ” نأمل أن يكون هذا التدخل أول مهمة للقوة العربية المشتركة في اليمن والتي طرحها الرئيس ”  .

وأضاف : ” سيطرة الحوثيين على اليمن هو خنجر في ظهر .. وأخشى أن يأت العام القادم ويصبح مقعد اليمن شاغرًا مثلما هو الحال مع سوريا . نافيا أن يكون هناك تنسيق لدعوة دول غربية كبرى للتدخل في اليمن .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية

بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته

بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري