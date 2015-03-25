هشام عباس يستضيف علا غانم وأبو الليف فى برنامجه “ساعة لقبلك” الجمعه المقبل

يستضيف الفنان هشسام عباس فى برنامجه “ساعة لقلبك” الفنانة علا غانم والمطرب الشعبى أبو الليف،وذلك فى الثامنة مساء الجمعه 27مارس على قناة “MBCمصر”.

> و يتباري أبو الليف مع علا في مباراة لكرة القدم، قبل أن قيامهما بمشاركة هشام عباس أداء بعض الأغاني الشهيرة.

برنامج “ساعة لقلبك” يستضيف فى كل حلقة إثنان من النجوم يتبارون في الغناء والرياضة والتمثيل، وتحمل فقرات البرنامج أسماء أغنيات شهيرة للنجم هشام عباس منها فقرة بعنوان “جوه في قلبي”، وأخرى بعنوان “زمان وأنا صغير”، وثالثة بعنوان “قول عليا مجنون”، ويتخلل الفقرات منافسات كوميدية متنوعة من الضيوف بحثاً عن الفوز.