البترول: محطات الكهرباء ستتأثر نتيجة صيانة وتوقف حقول الغاز الطبيعى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لأسباب تتعلق بإنتاج الغاز الطبيعى من بعض حقول الصحراء الغربية والمياه العميقة بالبحر المتوسط نتيجة أعمال الصيانة والتوقفات الطارئة أدى إلى إنخفاض الضغوط فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية الأمر الذى بدوره سيسهم فى التأثير على بعض محطات توليد الكهرباء .

وقالت وزارة البترول فى بيان لها منذ قليل أنه جارى حالياً العمل على تدارك هذا الموقف وعودة هذه الحقول إلى معدلات إنتاجها الطبيعية وارتفاع الضغوط فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية .

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