إصابة مواطنين في حادث سير برأس الخيمة

تعرض مواطنان 33 عاماً، وابنه 14 عاماً، إلى إصابات متفاوتة بعد تعرض مركبتهما التي كانا يستقلانها، لحادث مروري في شارع الرمس برأس الخيمة.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن الحادث نتج بسبب عدم التزام إحدى المركبات بمسارها الصحيح، ما تسبب في حدوث5 اصابات، منها اثنين من المواطنين إصابتهما متوسطة، و3 آسيويين، اثنين منهم ( 26 عاماً - 23 عاماً )، اصاباتهما متوسطة، وآخر ( 26 عاماً ) إصابته بليغة، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع، وتم نقل المصابين لأحد مستشفيات الإمارة بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه دعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بالسرعات المحددة على الطريق وترك مسافة كافية بين المركبة والأخرى، والتأكد من خلو الطريق من المركبات عند تغيير مسار الطريق، منوهاً على جميع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية التي وضعت من أجل سلامتهم والحفاظ على أرواحهم و أرواح الآخرين.

>