أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إصابة مواطنين في حادث سير برأس الخيمة

Google+ Print
إصابة مواطنين في حادث سير برأس الخيمة إصابة مواطنين في حادث سير برأس الخيمة

تعرض مواطنان  33 عاماً، وابنه 14 عاماً، إلى إصابات متفاوتة بعد تعرض مركبتهما التي كانا يستقلانها، لحادث مروري في شارع الرمس برأس الخيمة.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن الحادث نتج بسبب عدم التزام إحدى المركبات بمسارها الصحيح، ما تسبب في حدوث5 اصابات، منها اثنين من المواطنين إصابتهما متوسطة، و3 آسيويين، اثنين منهم ( 26 عاماً - 23  عاماً )، اصاباتهما متوسطة، وآخر ( 26 عاماً ) إصابته بليغة، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع، وتم نقل المصابين لأحد مستشفيات الإمارة بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه دعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بالسرعات المحددة على الطريق وترك مسافة كافية بين المركبة والأخرى، والتأكد من خلو الطريق من المركبات عند تغيير مسار الطريق، منوهاً على جميع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية التي وضعت من أجل سلامتهم والحفاظ على أرواحهم و أرواح الآخرين.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية