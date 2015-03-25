وفاة مواطن في حادث دهس بدبا الفجيرة

لقي المواطن ( س، ر، م ) 26 عاما مصرعه في حادث دهس وصدم في آن واحد على الطريق الرئيسي خورفكان - دبا، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

ووفقا للتفاصيل، أفاد المقدم الدكتور سعيد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة لـ " البيان ": أن غرفة العمليات بالشرطة تلقت بلاغا في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء عن وقوع حادث مروري ودهس على الطريق مقابل منطقة الراس وبه عدد من الإصابات.

وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية والشرطة وفرقة من الدفاع المدني والإسعاف الوطني موقع الحادث.

وتفصيلا أوضح أنه أثناء تجاوز ( س، ر، م ) الشارع على قدميه مترجلا، إذ قائد المركبة المواطن ( ع، م، أ ) 19 عاما لم يستطع تفاديه فصدمه، ولشدة الارتطام، فقد قائد المركبة السيطرة على مقوده، وانحرف من الطريق الرئيسي ثم اصطدم بالرصيف.

وتم نقل صاحب المركبة إلى المستشفى جراء إصابته بجروح متفرقة. فيما أخطرت النيابة العامة، وسلمت جثة المتوفى إلى ذويه.

وأشار الحساني إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت بأن عدم التروي والانتباه، فضلا عن قطع الطريق من غير المكان المخصص للعبور كانا احد الأسباب في هذا الحادث. فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة.

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