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السيسي يصل شرم الشيخ بعد جولة بالسودان وإثيوبيا حول “سد النهضة”

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السيسي يصل شرم الشيخ بعد جولة بالسودان وإثيوبيا حول “سد النهضة” السيسي يصل شرم الشيخ بعد جولة بالسودان وإثيوبيا حول “سد النهضة”

الرئيس عبد الفتاح

 

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرم الشيخ ، مساء الأربعاء، قادما من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد اختتام جولة أفريقية بدأت بالخرطوم. وذلك بحسب التلفزيون المصري .

كان الرئيس السيسي بدأ جولة أفريقية إلى السودان، الاثنين الماضي، التقى خلالها الرئيس عمر البشير ورئيس مجلس الوزراء الأثيوبي ديسالين، للتوقيع على الاتفاق الإطاري لاتفاقية سد النهضة الأثيوبي.

وعقب انتهاء زيارة السيسي للخرطوم توجه إلى أديس أبابا، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأثيوبي ورئيس مجلس الوزراء، كما التقى عددا من رجال الأعمال المصريين والأثيوبيين، وألقى صباح الأربعاء كلمة تاريخية أمام البرلمان الأثيوبي، وسط تصفيق حار من الحضور الذين عبروا عن أخوية العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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