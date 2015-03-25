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العليا للانتخابات تعلن رد تأمين ورسوم الترشح للمرشحين بدءًا من الغد

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العليا للانتخابات تعلن رد تأمين ورسوم الترشح للمرشحين بدءًا من الغد العليا للانتخابات تعلن رد تأمين ورسوم الترشح للمرشحين بدءًا من الغد

 

مجلس الشعب

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين للبرلمان كاملة، بالإضافة إلى كافة الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الإبتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغائها والتي كان مقرر لها أن تبدأ في 21 مارس الجاري.

وتنفيذًا لهذا القرار فقد أصدرت اللجنة توجيهات أمس الثلاثاء، إلى كافة المحاكم الإبتدائية، التي كان منوط بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكافة الأوراق الخاصة بالمترشح، وذلك بموجب إيصال إستلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تتم عملية رد الأموال بدءًا من غدا الخميس.

 

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