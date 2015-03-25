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مارجريت عازر: كلمة السيسي أمام البرلمان الإثيوبي أوضحت السياسة المصرية الإفريقية

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مارجريت عازر: كلمة السيسي أمام البرلمان الإثيوبي أوضحت السياسة المصرية الإفريقية مارجريت عازر: كلمة السيسي أمام البرلمان الإثيوبي أوضحت السياسة المصرية الإفريقية

أكدت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق أن الكلمة التى ألقاها الرئيس السيسي أمام البرلمان الإثيوبيى جاءت معبرة وموجزة لما هو متوقع للسياسية المصرية الإفريقية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وأننا بحاجة إلى بناء جسور الثقة بين الشعبين وهو مايقع على عاتق المثقفين.

وأضافت عازر في بيان صحفى لها اليوم أن الأنظمة السابقة تجاهلت ملف مياه النيل عن عمد، وما يحسب للرئيس السيسي مواجهته لتلك الأزمة بثقة وأقدام على حلها بشكل جذري، مشيرًا إلى توقيع الاتفاقية الذي أعطى حق التدخل في فترة ملئ البحيرة خلف سد النهضة.

وقالت عازر، أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس ليست معاهدة وإنما اتفاقية تفاهم، وليست بحاجة لطرحها على مجلس النواب، موضحا بأن المعاهدات هي ما تحتاج للمناقشة والإقرار من قبل البرلمان.

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