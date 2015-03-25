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إصابة 3 بينهم سيدة فى حادث تصادم بطريق سمنود- المنصورة

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إصابة 3 بينهم سيدة فى حادث تصادم بطريق سمنود- المنصورة إصابة 3 بينهم سيدة فى حادث تصادم بطريق سمنود- المنصورة
أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متفرقة فى حادث تصادم دراجتين ناريتين(توك توك)بطريق سمنود-المنصورة، وتم نقل المصابين لمستشفى سمنود المركزى.

تلقى العميد ثروت صلاح مأمور مركز سمنود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق سمنود-المنصورة.

انتقل ضباط مباحث المركز و3سيارات إسعاف، وتبين اصطدام دراجتين ناريتين "توك توك"، وأسفر الحادث عن إصابة كل من جبر محمد حاويل، 58 سنة، مقيم قرية الناوية باشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، إحسان عبد الرازق الجندى، 70 سنة، مصابة بكسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، محمد عادل الشربينى، 35 سنه، مقيم قرية ميت مصاب بكسر بالذراع الايسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى سمنود المركزي، تحرر محضر بالواقعة، وإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية بالواقعة.

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مصر 365