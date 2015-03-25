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بالفيديو.. اعترافات المتهمين بقتل مستشار أسيوط

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بالفيديو.. اعترافات المتهمين بقتل مستشار أسيوط بالفيديو.. اعترافات المتهمين بقتل مستشار أسيوط
حصل اليوم السابع على مقاطع بالاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل مستشار فى محكمة استئناف أسيوط، والذين نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليهما وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.

كانت تحريات فريق البحث كشفت غموض مقتل "حسنى .ه" - 69 سنة، مستشار بمحكمة استئناف أسيوط، أثر إصابته بعدة طعنات وجروح متفرقة وتوصلت الى أن "هانى .ع " 48 سنة، صاحب سوبر ماركت ارتكب الجريمة بقصد سرقة المجنى عليه لمروره بضائقة مالية حيث أعد سلاحاً أبيض عبارة عن سكين وتوجه الى مسكن المجنى عليه بحجة توصيل بعض المستلزمات وهناك غافله وطعنه واستولى على 60 ألف جنيه من دولاب ملابسه ولاذ بالفرار .

بإستهدافه تمكنت قوة من ضبطه أقر بارتكابه الواقعة والتخلص من الأداة المستخدمة فى الحادث و ملابسه التى كان يرتديها فى مياه النيل بمعاونة شقيقه " محمد " 44 سنة، سائق، حيث تصرفا فى جزء من المبلغ المستولى عليه بشراء مشغولات ذهبية بـ 20 ألف جنيه وأرشد المتهم عن 35 ألف جنيه) واقر بانفاقه باقى المبلغ على عملية جراحية أجراها .

وبمداهمته ضبطت القوة المتهم الثانى وأكد ما قرره الأول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات .


>- القبض على المتهمين بقتل مستشار بالاستئناف بأسيوط.. ويعترفان: بهدف السرقة
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