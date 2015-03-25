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رسميا.. طرح دواء جديد يقى مرضى السكر من الإصابة بالعمى

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رسميا.. طرح دواء جديد يقى مرضى السكر من الإصابة بالعمى رسميا.. طرح دواء جديد يقى مرضى السكر من الإصابة بالعمى
بشرى رائعة لأكثر من 8 ملايين مريض سكر فى ، حيث صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" رسميًا فى الخامس والعشرين من شهر مارس الجارى، على طرح دواء جديد لوقاية مرضى السكر المزمن الذين أصيبوا بمشاكل فى الإبصار من الإصابة بالعمى، وهى من أبرز المضاعفات التى يتعرض لها مرضى السكر بجانب مشاكل الأعصاب والكلى والمناعة.

وأشار التقرير إلى أن الدواء الجديد يعرف باسم آيليا "Eylea"، ويحتوى على المادة الفعالة "أفليبرسبت aflibercept"، وهو يوجد فى صورة حقن، وأثبتت التجارب فاعليته فى علاج اعتلال الشبكية السكرى، وهو أكثر أمراض العين شيوعًا بين مرضى السكر من النوع الثانى، والمسبب الأول للعمى بين الأشخاص البالغين فى أمريكا.

وأشار إداور كوكس، مدير مكتب التصديق على المستحضرات المضادة للميكروبات، إلى أن مرض السكر من الأمراض الخطيرة التى تصيب الكثير من المرضى سنويًا، لافتًا إلى أن عقار "Eylea" سيتيح خيارًا علاجيًا جديدًا لمكافحة مضاعفات مرض السكر المرتبطة بالرؤية.

وأوضح التقرير أن الطبيب المختص يجب أن يقوم بحقن عقار "Eylea" داخل عين المريض بمعدل مرة واحدة شهريًا، وبعد حصول مريض السكر على 5 جرعات، يتم تغيير استراتيجية العلاج، ليتم حقن المريض بمعدل مرة كل شهرين، مشددًا على ضرورة ضبط مستويات السكر والكولسترول والضغط الخاصة بالمريض أثناء حصوله على العقار.

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 679 شخصًا لاثنين من التجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وساهم الدواء فى تحسين أعراض مرض اعتلال الشبكية السكرى، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها بعض المرضى: حدوث نزيف فى ملتحمة العين، وآلام العين وارتفاع ضغط العين.

وتمتلك شركة "تارى تاون Tarrytown" الأمريكية، والتى تتخذ من ولاية نيويورك مقرًا لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.


>دواء أمريكى جديد لعلاج الوذمة البقعية المرتبطة بمرض السكر
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