“طاهر”يشهد ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الرابع عشر لسباقات الهجن العربية

شهد اللواء يس طاهر محافظ محافظ الإسماعيلية مراسم حفل اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشر لسباقات الهجن العربية الذى نظمته المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الشباب والرياضة والسياحة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية .

وكان المحافظ ،قد افتتح فعاليات بدء انطلاق المهرجان الذى استمر على مدى يومى 24 و25 من شهر مارس الجارى والذى أقيم بمقر مضمار السباق بصحراء سرابيوم بمركز ومدينة فايد على وصلة طريق القاهرة، والذى شاركت به وفود عدد خمس دول عربية هي “المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والإمارات والسودان” وعدد كبير من القبائل العربية ورؤساء الاتحادات العربية والقبائل المصرية من جميع محافظات مصر.

وخلال مراسم افتتاح المهرجان فى اليوم الأول وفى كلمته التى ألقاها طاهر مرحبًا بضيوف المهرجان والمشاركين من وفود الدول العربية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولي التي تقام مثل تلك الفعاليات علي أرض مصر، من حيث إقامة سباق خاص للدول العربية الشقيقة، تحت رعاية الاتحاد العربي لرياضة الهجن، وذلك تنفيذًا لقرار الاتحاد العربي الذي تم إقراره خلال اجتماعه الأخير بدولة الكويت، بأن يتم إقامة مهرجان عربي دوريًا كل عام في إحدي الدول العربية.

ويعد المهرجان هو أول مهرجان للهجن في مصر هذا العام بعد تأجيل بطولة أسوان للهجن وبطولة نويبع للهجن.

وخلال اليوم الأول لفعاليات المهرجان شهد محافظ الإسماعيلية ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة فى المهرجان يرافقهم المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس أشرف صبحى نائبُا عن وزير الشباب والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية شوط الافتتاح والذى شاركت به جميع الوفود والقبائل العربية .

وفازت السعودية بجائزة السيف الذهبي بينما حصدت الكويت المركز الثاني والأردن المركز الثالث والسودان المركز الرابع ومصر الخامس في بداية فعاليات مهرجان الإسماعيلية الرابع عشر لسباقات الهجن.

وفى ختام اليوم الأول للسباق قام اللواء ياسين طاهر بتسليم السيف الذهبى للمهرجان باسم جلالة المغفور له الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين للفائز بالمركز الأول ابراهيم أبوحميد من قبيلة “أم زينة” من المملكة العربية السعودية , وقال محافظ الإسماعيلية، إن المهرجان حفل بمشاركة العديد من أبناء الدول العربية الشقيقة كدليل على نجاح المؤتمر، مضيفًا أن تقدير الجائزة الحقيقي هي حملها لاسم ملك السعودية وخادم الحرمين الشرفين الراحل،

> وقد فاز بالمركز الثاني توفيق دغيمش من الكويت، وبالمركز الثالث محمد حميد ممثلا للأدردن، وحصلت السودان على المركز الرابع، وجاءت مصر في المركز االخامس للسباق.

وفى اليوم الثانى على التوالى لفعاليات المهرجان شهد المحافظ الأشواط الختامية لسباقات الهجن والتى شاركت بها قبائل كل من الحويطات والبياضية وأم زينة والتياهة والترابين والعقايلة والعليقات والاحيوات والشرارات وبلى والسواركة والمساعيد والطميلات والرشايدة والعيايدة والمعاذة والعزازمة والعوازم .

ثم قام المحافظ بتسليم الكؤوس والجوائز المالية للفائزين بالمراكز الأولى فى أشواط السباقات .

وتم تكريم رؤساء وفود الدول العربية المشاركة وإهداء درع الاتحاد المصرى إلى رئيس الوفد الكويتى ودرع الاتحاد الكويتى إلى كل من محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة والشيخ سليمان الزملوط رئيس الاتحاد المصرى وأمين شعراوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى ومنسق المهرجان ،كما تم إهداء درع جمعية رجال الأعمال بمحافظة مرسى مطروح إلى المحافظ ووزير الشباب ورئيس الوفد الكويتى .