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أوزيل: أستطيع الفوز بالكرة الذهبية

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أوزيل: أستطيع الفوز بالكرة الذهبية أوزيل: أستطيع الفوز بالكرة الذهبية

يؤمن ميسوت أوزيل لاعب أرسنال أن قادر على التغلب على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ليفوز بالكرة الذهبية يوما ما في المستقبل.

لم يستطع أي لاعب الظفر بالكرة الذهبية في أخر 7 أعوام عدا ميسي ورنالدو، حيث توج بها الأرجنتيني أربع مرات، مقابل ثلاث لمنافسه البرتغالي.

وساهم أوزيل في تتويج ألمانيا بكأس العالم 2014، وهو يرى أنه يستطيع الظفر بالجائزة إذا استطاع مواصلة التحسين من مستواه.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة (بيلد) الألمانية "إذا واصلت التحسن، وابتعدت عن الإصابات خلال الأعوام القليلة القادمة، أستطيع الفوز بالكرة الذهبية".

وأكمل"أنا على يقين تام من أن ذلك الأمر سوف يحدث، أنا شخص إيجابي جدا، وبطل عالم، وألعب في فريق كبير".

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فيديو اليوم السابع