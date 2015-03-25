"الوفد" يكرم أمهات الشهداء بالإسكندرية

فى إطار مساهمة الأحزاب السياسية فى المشاركة بالمناسبات الاجتماعية المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، كرم حزب الوفد اليوم، الأربعاء، أمهات الشهداء والأمهات المثاليات بمحافظة الإسكندرية، موجهًا التحية لأرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الذكية حتى تحيا مصر وشعبها وتبقى مصر قوية أبية عصية على كل من يتآمر عليها من أعداء الداخل والخارج.

وأشاد حزب الوفد خلال التكريم- بحسب بيان للحزب منذ قليل- بأمهات الشهداء الذين تم تكريمهم، وقال الدكتور السيد البدوى لـ"أمهات الشهداء": "هنيئًا لكم استشهاد أبنائكم الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون فى جنات نعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".

وأعلن الحزب أنه من بين المكرمين من أمهات الشهداء، كل من والدة الشهيد الرائد حسام السيد بهى الذى استشهد يوم فض اعتصام رابعة، كما تم تكريم والدة الشهيد الرائد مصطفى أحمد عبد الفتاح، ووالدة الشهيد النقيب مازن إبراهيم محمد، كما تم تكريم والدة الشهيد ملازم أول محمد المسيرى، ووالدة الشهيد مجند السيد محمد السيد، ووالدة الشهيد الرقيب علاء صبرى، ووالدة الشهيد مجند أحمد فؤاد الجمال، ووالدة الشهيد حمادة بدر، ووالدة الشهيد إسلام محمد السيد.

كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات وهن: "ثريا محمد عطية النعمانى، ونعيمة محمد الشرقاوى، وعفاف إبراهيم الخولى، ونجلاء على الفار، وخيرية الخياط، وغادة محمد محمد على، ونصرة مسعد بدوى، وسهير زاهر محمد، وماجدة محمد حسين، وخيرية محمد البنا، وتفيدة محمد حسن، وشهيرة السيد محمد، وسميرة محمد على، وفاطمة محمد شبانة، ومنال عبد القادر رمضان، ومحاسن محمود محمد، ونيفين محمود، ونسرين إسماعيل، وهويدا محمد عبد الحميد، وبثينة عبد المعطى، وثريا محمد عطية، وأمانى عبده، وماجدة بدر، وفردوس أحمد، وسلوى حلمى نور، وميساء مطر، وسامية أحمد جابر، ونجاة أحمد، واعتماد السيد، وأمينة رمضان، وزينب محمد، وأميرة رمضان، وهناء فؤاد محمد، وسوسن السيد، وفتحية مغربى، ونادية عبد اللطيف، وسوسن السيد إبراهيم حسين، وعطيات على، وماجدة محمد عبد الله، وسلوى عثمان، وفاطمة رشوان، ونظيرة كامل".