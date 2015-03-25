بالصور.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة الإشغالات

المحافظ يتفقد مدرسة الحديثة بنات

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات داخل مدينة سوهاج.. وأثناء الحملة لاحظ وجود مخلفات صلبة أمام مدرسة الإعدادية الحديثة للبنات بسوهاج ووجود شبكات حديدية ومخلفات خطرة تم تشوينها بحديقة المدرسة، علاوة على عدم نظافة الحمامات بالمدرسة، وعدم وجود طفايات للحريق بما يخالف إجراءات السلامة والصحة الوقائية.

كذلك لاحظ المحافظ عدم وجود مخزن بالمدرسة، ووجود مكان خطر مخصص لجلوس المدرسين مما يعرض سلامتهم للخطر، ووجود مخزن أسفل السلم به أوراق قديمة بما يمثل خطرًا على المدرسة؛ حيث أصدر التعليمات بتحرير محاضر بكافة هذه المخالفات.

وأجرى المحافظ تفتيشًا على أحد الفصول بالمدرسة، وتبين غياب إحدى المدرسات عن الحصة بالفصل، وقيام أخرى غير متخصصة بأداء الحصة، بدلا منها، دون الشرح للطالبات، حيث أصدر التعليمات بإحالة المقصرين إلى التحقيق.

وخلال جولته بميدان الثقافة أصدر المحافظ تعليماته بإزالة كافة اللافتات الموجودة بجوار النافورة بالميدان وتوصيل خط المياه للنافورة، وإزالة اللوحات الإعلانية المثبتة بالأعمدة بالميدان والشوارع المتفرعة ودهان الأعمدة بألوان علم مصر، كما وجه بتوجيه إنذار للمحلات المخالفة لإزالة التعديات على حرم الشارع وإزالة السلالم المخالفة بشارع الشهيد، وأن لم يتم الاستجابة يتم عمل محضر ومصادرة الفاترينات وإزالة السلالم المخالفة.

>

>

جانب من رفع الإشغالات

كما كلف المحافظ رئيس الحى برفع المساحة الخاصة حديقتين فى أحد شوارع الميدان وتخطيطها بشكل حضارى وتخصيصها للباعة الجائلين، وتشكيل لجنة لدراسة استغلال محلات وأكشاك الشهيد غير المستغلة.

وتفقد المحافظ مقر جمعية تنمية المجتمع غرب التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بأحد شوارع الميدان، حيث تلاحظ وجود أسلاك كهرباء غير معزولة ووجود زجاج مهشم بأحد الحمامات ووجود مخلفات صلبة وبالوعات صرف صحى غير مغطاة داخل الجمعية، حيث تقرر تحرير محاضر بكافة المخالفات ومراجعة كافة أنشطة الجمعية.

>

>

المحافظ يتفقد الشوراع والميادين مع رئيس الحى

وفى ميدان العارف أوصى المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينه المحلات الموجودة خلف خطوط السكك الحديدية بالميدان ووضع تصور حضارى لإنشاء أكبر عدد ممكن من المحلات وتوزيعه على الباعة الجائلين وتخطيط الميدان بشكل سليم ومناسب لسيولة المرور به ووضع تصور يناسب مكانة الميدان.

وفى منطقة الكورنيش الغربى للنيل قام المحافظ بتكليف رئيس الحى بإزالة كافيتريا "الأشول" المتعدية على حرم النيل إزالة كاملة، ومصادرة عينة من الأغذية، التى يقدمها معرض منتجات مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية، والذى تم التفتيش عليه من قبل، وإصدر المحافظ أمرا بوقف النشاط به لحين اتباع المعرض للاشتراطات الصحية ومطابقة الأغذية، التى يقدمها لهذه الاشتراطات وتنظيف المكان وتكليف مديرية الصحة بسوهاج بتحليل العينة واتخاذ اللازم، وإصدار قرار بغلق المعرض ومصادرة الآلات والمعدات لحين ظهور نتائج التحليل.

>

>

ميدان الثقافة ورفع وإزالة اللافتات