خبير دولى: وزارة الصحة ترصد أعداد المصابين بالإيدز الشهر المقبل

يقول الدكتور سامى كوزمان خبير دولى فى مكافحة مرضى الإيدز ومسئول الإيدز بجمعية الشباب والسكان: إنه توجد الكثير من المعتقدات الخاطئة حول الإصابة بمرض الإيدز، حيث يعتقد البعض أن المرض قاتل، ويرجع ذلك لقلة المعرفة عن الأسباب المؤدية لانتقال المرض، واعتقاد البعض أن المرض ينتقل من خلال العلاقات الإنسانية العادية، لكن هذا غير صحيح، لأن المرض ينتقل فقط من خلال سلوكيات غير محببة أو علاقات جنسية محرمة، أو من نقل دم ملوث لذا يسمى هذا المرض بالصمت والعار والإنكار.

ويذكر د. سامى كوزمان أنه نظرا لتجاهل الدولة والكثير من الفئات لمرض الإيدز فى مصر وعدم تسليط الضوء عليه، فسوف تقوم وزارة الصحة الشهر المقبل بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدنى، بإجراء دراسة يتم خلالها ربط سلوكيات الإصابة بالإيدز بالوضع الوبائى لمصر، ويتم رصد نسبة الإصابة، كما أن الدراسة تقيم الوضع الوبائى بالإيدز فى مصر.

ويضيف الخبير الدولى أن من خلال هذه الدراسة يتم التعرف على نسبة مرضى الإيدز فى مصر، والأسباب المؤدية للإصابة بالمرض.

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