أخصائى سمنة ونحافة: "البامية تنظم سكر الدم وتحمى الكلى من الأمراض"

تعتبر البامية من أهم أنواع الطعام على المائدة المصرية، ويتميز المطبخ المصرى بطرق إعدادها المختلفة والمتنوعة، وهو ما يمنحها أهمية لدى المصريين.

وتعد البامية من أهم أنواع الخضراوات التى لا غنى عنها، وبالطبع فالبامية كجميع أنواع الخضراوات تحتوى على العديد من الفوائد ولكن قد لا يعلمها البعض، لذلك يوضح الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الغذائية التى يحصل عليها الجسم من تناول البامية.

البامية تنظم نسبة السكر بالدم

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البامية الأفضل لأمراض الكلى

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>من أهم الفوائد الصحية للبامية هى قدرتها على تنظيم نسبة السكر المرتفعة بالدم، حيث تعمل بنجاح على إبطاء امتصاص الدم للسكريات الموجودة بالجسم، وهو ما يمنع من ارتفاع نسبة السكر، ويحد منها بصورة كبيرة، ويؤكد خالد أن الأشخاص الحريصين على تناول البامية بانتظام، أقل عرضة لارتفاع سكر الدم والتعرض لغيبوبة السكر.>ويوضح خالد أن الفائدة الثانية من تناول البامية تتمثل فى حماية الكلى وتنظيم عملها، ويحد تناول البامية من فرص الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوى.

ولكن يجب الحرص على اختيار الطرق الصحية فى إعداد البامية، وتجنب إضافة كميات كبيرة من الزيوت والدهون إليها فى مرحلة الإعداد، للحصول على جميع فوائدها بأقل ضرر ممكن.

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