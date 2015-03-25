أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائى سمنة ونحافة: "البامية تنظم سكر الدم وتحمى الكلى من الأمراض"

Google+ Print
أخصائى سمنة ونحافة: "البامية تنظم سكر الدم وتحمى الكلى من الأمراض" أخصائى سمنة ونحافة: "البامية تنظم سكر الدم وتحمى الكلى من الأمراض"
تعتبر البامية من أهم أنواع الطعام على المائدة المصرية، ويتميز المطبخ المصرى بطرق إعدادها المختلفة والمتنوعة، وهو ما يمنحها أهمية لدى المصريين.

وتعد البامية من أهم أنواع الخضراوات التى لا غنى عنها، وبالطبع فالبامية كجميع أنواع الخضراوات تحتوى على العديد من الفوائد ولكن قد لا يعلمها البعض، لذلك يوضح الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الغذائية التى يحصل عليها الجسم من تناول البامية.

البامية تنظم نسبة السكر بالدم
>


>من أهم الفوائد الصحية للبامية هى قدرتها على تنظيم نسبة السكر المرتفعة بالدم، حيث تعمل بنجاح على إبطاء امتصاص الدم للسكريات الموجودة بالجسم، وهو ما يمنع من ارتفاع نسبة السكر، ويحد منها بصورة كبيرة، ويؤكد خالد أن الأشخاص الحريصين على تناول البامية بانتظام، أقل عرضة لارتفاع سكر الدم والتعرض لغيبوبة السكر.

البامية الأفضل لأمراض الكلى
>


>ويوضح خالد أن الفائدة الثانية من تناول البامية تتمثل فى حماية الكلى وتنظيم عملها، ويحد تناول البامية من فرص الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوى.

ولكن يجب الحرص على اختيار الطرق الصحية فى إعداد البامية، وتجنب إضافة كميات كبيرة من الزيوت والدهون إليها فى مرحلة الإعداد، للحصول على جميع فوائدها بأقل ضرر ممكن.

موضوعات متعلقة..
>


>- أخصائية تغذية تقدم 5 فوائد للبامية أهمها الحصول على بشرة أكثر شبابا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365