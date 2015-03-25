موجز أخبار مصر للساعة6.. السيسى أمام البرلمان الإثيوبى: النيل يوحدنا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التى أجرى خلالها العديد من المباحثات مع المسئولين الإثيوبيين بشأن سد النهضة، وغير ذلك من الملفات، فضلاً عن متابعة لكلمة السيسى أمام البرلمان الإثيوبى، التى أكد خلالها ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب وشتى المجالات، معلناً فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الشعبين، داعياً إلى الوقوف بحزم فى وجه القوى الطامعة فى موارد ومقدرات الشعوب الإفريقية.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تطورات الأوضاع على الحدود السعودية ـ اليمنية، وتحرك المملكة بمعدات عسكرية ثقيلة للانتشار على الحدود، بعدما تقدم الحوثيين داخل الأراضى اليمنية لقرى حدودية، وتأكيدات مصادر مصرية رفع درجة الاستعداد، بالتنسيق مع الدول الخليجية، للرد بقوة على أى مخاطر تمس السيادة المصرية، من مضيق باب المندب أو ساحل البحر الأحمر..

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وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

- الرئيس السيسى يغادر أديس أبابا فى طريق عودته للقاهرة

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- كواليس كلمة السيسى التاريخية أمام البرلمان الإثيوبى.. تشديدات أمنية مكثفة.. ووزير الرى يبدى انبهاره بالمشهد ويلتقط الصور بهاتفه.. وفايزة أبو النجا تقف لتحية النواب.. والتصفيق الحار يهز أرجاء القاعة

- بالفيديو..نص الخطاب التاريخى للرئيس أمام البرلمان الإثيوبى..السيسى يستشهد بأحاديث عبد الناصر وزيناوى عن علاقات البلدين..ويؤكد: نيلنا يوحدنا ولا سعادة لأحد بشقاء الآخرين..ومن ينشد التقدم يتجنب النزاعات

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- فايزة أبو النجا تحصى نائبات أثيوبيا.. وتؤكد: المرأة تأخذ مكانها بقوة

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- رئيس البرلمان الأثيوبى: مياه النيل تجرى فى عروق أبناء مصر وأثيوبيا

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- إخلاء سبيل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من منطقة سجون طره

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- استعدادات دولية لتأمين سواحل البحر الأحمر قرب حدود اليمن.. السعودية تحرك معدات عسكرية ثقيلة بعد تقدم الحوثيين.. ومصادر مصرية: سنرد بقوة على أى مخاطر من "باب المندب" وننسق مع دول شقيقة لمواجهة القرصنة

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- الخارجية تنفى صحة ماتردد عن موافقة مصر التدخل عسكريا فى اليمن

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- الحوثيون يخطفون الأضواء من داعش بالقمة العربية.. أمن الخليج يسيطر على مباحثات وزراء الخارجية العرب وجلسة لبحث أزمة اليمن.. مصدر: تضارب حول موافقة عربية على التدخل العسكرى.. وخارجية مصر تنفى الموافقة

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: افتتاح الإسماعيلية الجديدة أغسطس المقبل

- وفاة طفلة تنقذ آلاف الأرواح.. التلميذة ضحية العبوة الناسفة بالفيوم تنقذ مدرسة كاملة.. عثرت على العبوة خارج مدرستها فاصطحبتها للعب بها فى المنزل.. ومصدر أمنى: إرهابيون حاولوا استهداف تلاميذ المدرسة

- بالصور.. تفاصيل تفجير شاليه الدكتور على جمعة ببحيرة قارون.. إرهابيون استهدفوه بعبوتين ناسفتين.. و"حركة إخوانية" تتبنى الحادث وتؤكد: عقابا للمفتى السابق على دعم الدولة

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- تفاصيل إعادة محاكمة مراسلى الجزيرة فى "خلية الماريوت".. السفارة الكندية تخاطب المحكمة لحظر محمد فهمى من السفر.. والقاضى يستجيب لطلبات خالد أبو بكر باستخراج جواز سفر المتهم.. وتأجيل القضية لـ22 إبريل

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- بالصور.. محافظ الشرقية يشارك الآلاف فى تشييع جثمان شهيد العريش

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- فى محاكمة "التخابر مع قطر".. تغيب أعضاء من الدفاع يعطل نظر القضية.. والمحكمة توبخ الحاضرين لعدم الالتزام وتحيل أحد الغائبين لـ"التأديب".. وتصرح لمتهم بمناقشة رسالة الماجستير.. واستئناف نظر القضية غدا

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- إصابة سائق مترو بحدائق المعادى بعد إلقاء إرهابيين "مولوتوف" على القطار

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- تفاصيل إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز لمجلس التأديب فى اتهامه باقتحام "أمن الدولة"

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- السيسى فى حواره لإذاعة القرآن الكريم: سلوكياتنا أعطت صورة مغلوطة عن الإسلام.. وأشعر بالمرارة يوميا بسبب إساءة المسلمين إلى دينهم.. ويوجه رسالة للمخربين: الإسلام لن يُعز بسفك الدماء وترويع الآمنين

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>- الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون مكافحة جرائم المعلومات

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- بالصور.. فرنسا تواصل جهود البحث عن ضحايا الطائرة الألمانية المنكوبة.. والغموض يحيط بمصير "الصندوق الأسود".. وزير النقل الفرنسى: فحصه يحتاج أسابيع وربما أشهر.. ولا يوجد ما يشير إلى عمل إرهابى

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