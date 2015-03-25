فرقة أساتذة الطرب تحتفل بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال بالمانسترلى

بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يقيم بيت الغناء العربى حفلاً فنياً لفرقة “أساتذة الطرب للتراث” بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع ، وذلك فى التاسعة مساء لجمعة27 مارس بالقاعة الكبرى بقصر المانسترلى بالمنيل.

الحفل يحيه المطرب محسن فاروق بمصاحبة المطربات نهى حافظ، داليا فؤاد ،وعبير أمين، مجموعة من الأغانى التراثية ،ومنها “، “إلا إنت”، “بصراحة”، “حمال الأسية”، “أما غريبة”، “ع اليادى”، “والله مانا سالى .. صوليست ناى مع المجموعة”، “من قد أيه كنا هنا”، قصيدة “مضناك جفاه”، دوتو “يادى النعيم”، موال “حجاز كار كورد قبل عشقت روحك”، دور “أحب أشوفك”.

> وتحضر الحفل السيدة عفت محمد عبد الوهاب إبنة الراحل وعدد من عائلته ، وعائلة الموسيقار الراحل رياض السنباطى.

> يذكر أن فرقة “أساتذة الطرب للتراث” التي تم تأسيسها منذ أكثر من 15 عاما على يد الفنان “محسن فاروق”،و تقوم بإحياء التراث من خلال إختيار النصوص والألحان والأصوات القوية ،والتي تطمح إلى إعادة الأغنية الأصيلة.