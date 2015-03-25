الخارجية الفلسطينية: نأمل فى خروج القمة العربية بقرارات غير تقليدية

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، عن أملها بأن تفضى القمة العربية التى ستنعقد يومى 28 و29 مارس الجارى فى شرم الشيخ، إلى توجهات وقرارات غير تقليدية بخصوص القضية الفلسطينية، سيما فى هذه الظروف الصعبة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية - فى بيان اليوم الأربعاء - توصيات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، خاصة ما يتعلق بأهمية دعم موازنة السلطة، والالتزام بشبكة الأمان المالية العربية، فإنها تطمح إلى اهتمام وحوارات غير تقليدية بين الزعماء.

ورأت أن القمة تنعقد فى ظروف غاية فى الدقة والحساسية والأهمية تواجه الأمة العربية جمعاء، مؤكدة ثقتها بقدرة الملوك والرؤساء والقادة العرب على اتخاذ القرارات والمواقف والآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة، والتى ترتقى لمستوى المرحلة التاريخية التى تمر بها أمتنا وقضيتنا، سواء بما يتصل بالقضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، خاصة فى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها، والتطورات العلنية الحاصلة فى الموقف الأميركي، ومواقف العديد من الدول باتجاه الأهمية الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، أو ما يتعلق بموجة الإرهاب والتجزئة التى تهدد كيانات دول عربية.

وقالت: "بات العمل من أجل الاعتراف الأممى بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية فى المنظومة الأممية حاسما، والسعى مع الدول حتى تعترف بدولة فلسطين هاما، والاستفادة من تجارب المفاوضات السابقة واقتراح آليات جديدة للمفاوضات وبمشاركة أطراف عربية ودولية أساسية، وأهمية جدول زمنى محدد بهدف واضح وصريح ينص على إنهاء الاحتلال أمرا يكتسى أهمية بالغة".

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