ضبط دجال بحوزته 13 تمثالا مقلدا للنصب بها على المواطنين فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا من ضبط دجال بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط وبحوزته 13 تمثالاً حجريًا مقلدًا يستخدمها فى النصب على المواطنين.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط "خالد.م.م.ع"، 37 سنة، عاطل، بعد ورود معلومات بممارسته أعمال دجل وشعوذة، وبحوزته مجموعة من الكتب والأوراق المسطر بها كلمات ورموز وطلاسم سريانية غير مفهومة لتحضير الأعمال السفلية، وكمية من البخور والأعشاب والنباتات المستخدمة فى الدجل، و13 تمثالاً حجريًا مقلدًا صغير الحجم لاستخدامه فى النصب على عملائه. تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات وباشرت النيابة التحقيق.