تجديد حبس ضابط مرور متهم بالرشوة فى مدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد البغدادى، حبس ضابط بالإدارة العامة للمرور 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشاوى مالية، والتزوير فى محررات رسمية، واختلاس وسرقة إيصالات المخالفات الخاصة بسيارات المواطنين لتسليمها لهم مقابل حصوله على أموال.

كانت إدارة مرور مدينة نصر اكتشفت اختفاء أرقام عدد من الإيصالات التى تم سحبها من السيارات المخالفة، ودلت التحريات إلى بيع ضابط بالمرور هذه الإيصالات لأصحابها وبإخطار النيابة أمرت بضبطه. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من القبض عليه وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.